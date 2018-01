Sessão climática extra da ONU é marcada para abril em Bangcoc

Os negociadores dizem que 2011 provavelmente marcará uma redução no número total de reuniões da ONU sobre o clima, depois de uma série de encontros desde 2007 não ter resultado na assinatura de um tratado.

"A sessão acontecerá em Bangcoc entre 3 e 8 de abril". disse um representante que participou de uma videoconferência esta semana. O encontro em Bangcoc reunirá negociadores governamentais de alto escalão.

A reunião soma-se à programação já existente, que prevê uma sessão em junho em Bonn, Alemanha, e conversações anuais entre ministros do Meio Ambiente em Durban, África do Sul, no final de 2011. É provável que seja acrescentada outra sessão entre Bonn e Durban.

No México, no mês passado, ministros acordaram passos que incluem um pacto para a criação de um novo fundo para canalizar ajuda a países em desenvolvimento, além da meta de limitar qualquer alta na temperatura para menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

Os representantes dizem que os encontros de 2011 procurarão completar os detalhes de muitos desses planos, entre eles cortes nos gases estufa que visam ajudar a evitar mais enchentes, ondas de calor, estiagens e alta nos níveis do mar previstos pelo painel de especialistas climáticos da ONU>

A maior questão não resolvida é encontrar um sucessor do Protocolo de Kyoto, que obriga quase 40 países desenvolvidos a reduzir suas emissões de gases estufa em pelo menos 5,2 por cento abaixo dos níveis de 1990 até 2020 durante o período de 2008 e 2012.