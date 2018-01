Senadores que investigam vazamento de óleo receberam doações da BP

Lamar McKay, presidente da BP America, depõe no Senado norte-americano

WASHINGTON - A britânica BP e outras duas companhias petrolíferas destinaram milhões de dólares para a campanha de senadores norte-americanos que integram comissões ligadas aos setores de energia e meio ambiente. Nesta terça-feira, essas comissões iniciaram uma investigação sobre o vazamento de petróleo no Golfo do México.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

BP faz novas tentativas de limpar mancha de petróleo

Solvente tenta conter vazamento de petróleo

ONG faz coleta de cabelo para limpeza de praias no Golfo do México

Golfo do México: natureza ameaçada

Segundo revelam registros públicos, 32 de 40 senadores democratas e republicanos que fazem parte das comissões de energia e do meio ambiente do Senado dos EUA receberam milhões de dólares da companhia BP durante campanhas eleitorais no ano de 1990.

Os interesses da BP, que incluem as decisões do comitê de exploração de petróleo, custaram à companhia cerca de US$ 320 mil para os senadores que hoje estão investigando as ações da petrolífera. Cada um dos senadores recebeu aproximadamente US$ 10 mil.

Os legisladores que atuam na regulamentação das novas leis de exploração de petróleo na costa norte-americana receberam nos últimos cinco anos US$ 5,9 milhões em doações das companhias petrolíferas, segundo relatório arquivado na Comissão Federal de Eleições. A soma inclui US$ 2,4 milhões doados para a campanha presidência do candidato republicano John McCain.

Nos últimos cinco anos, cerca de 80% das doações feitas pela indústria petrolífera foram para 14 senadores republicanos, que receberam mais de US$ 336 mil cada. Para os cinco senadores democratas beneficiados no mesmo período, cada um deles recebeu cerca de US$ 170 mil.