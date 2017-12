Senador democrata pede medida protecionista na lei climática

Um importante senador dos Estados Unidos fez um apelo por fortes proteções comerciais que podem vir a complicar as negociações do novo tratado sobre mudança climática, enquanto o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, viaja para Washington a fim de pressionar a favor do acordo.

ONU crê em acordo em Copenhague, mas já não espera tratado

Comissão do Senado dos EUA aprova projeto de lei sobre clima

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Obama vê aumento do consenso em torno de lei climática

O senado americano está redigindo uma lei para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa nos Estados Unidos, mas há uma forte oposição da bancada do Partido Republicano e de democratas moderados, por conta do possível impacto econômico das medidas.

A batalha é travada num momento em que os EUA e outras nações preparam-se para uma cúpula de 7 a 18 de dezembro em Copenhague, para elaborar os próximos passos na luta contra a mudança climática e a devastação que a transformação do clima poderá trazer.

O senador Max Baucus, um democrata moderado influente, disse que qualquer lei climática dos Estados Unidos terá de incluir fortes "medidas de fronteira" para proteger a indústria americana da competição desleal.

"Não podemos permitir que nossas indústrias desapareçam como resultado do comércio com países que se recusam a negociar soluções globais para preocupações globais", disse Baucus, que preside o Comitê de finanças do Senado, responsável por redigir parte da lei climática.

Ações americanas para proteger indústrias que consomem energia intensivamente, como a siderúrgica e a do cimento, irritaram parceiros comerciais como a China.