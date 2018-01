Seminário discute despoluição do Tietê

Mais de US$ 1 bilhão estão orçados para a terceira etapa do projeto de despoluição do rio Tietê. A informação é de Luís Biscaro, Gerente de Divisão de Planejamento do Projeto Tietê da Sabesp.

Biscaro proferiu palestra hoje no Instituto Oceanográfico da USP durante o seminário Cuidar da Água: um desafio para a Sociedade. O evento reuniu experts no assunto para discutir a qualidade das águas no Estado de São Paulo. Os organizadores do encontro - Fundação SOS Mata Atlântica e rede Observando os Rios - querem melhorar o monitoramento social do Projeto de Despoluição do Rio Tietê.

A repórter Cinthia Gomes, da Rádio Eldorado, conversou com Biscaro. Clique aqui e ouça parte da entrevista em que ele detalha o andamento da terceira etapa do projeto de despoluição do rio.