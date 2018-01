Seis espécies de sapo são redescobertas no Haiti Uma boa notícia sobre o Haiti, nesta semana em que se completa um ano do terremoto que devastou o país: cientistas da Conservação Internacional (CI) e do grupo especialista em anfíbios da IUCN (União para a Conservação da Natureza) anunciaram a redescoberta de seis espécies de sapos endêmicos nas florestas haitianas. Esses animais não eram encontrados havia duas décadas. A redescoberta foi feita depois de uma expedição às montanhas remotas no sudoeste do Haiti, em outubro passado.