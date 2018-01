Secretaria do Meio Ambiente lança Guia dos Parques de SP

Da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente

A segunda edição do Guia dos Parques Municipais será lançada neste sábado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. O evento acontecerá a partir das 10h no Parque Buenos Aires, em São Paulo, onde a publicação será distrbuída. A tiragem é limitada e quem comparecer ao evento levará um exemplar para casa. Depois será possível conhecer o guia em bibliotecas públicas ou via versão eletrônica, que estará disponível no site da Secretaria do Verde nas próximas semanas.

A primeira edição do Guia dos Parques foi lançada em 2007, trazendo informações sobre 32 parques municipais e também sobre as duas áreas de proteção ambiental municipais. A nova edição do guia aborda 58 parques municipais, entre tradicionais e lineares, além das áreas de proteção ambiental. Destaca ainda importantes conjuntos de parques que estão sendo implantados para preservar os mananciais de São Paulo na região da orla da Guarapiranga e na borda da Cantareira.

Outra novidade desta edição do guia é a informação sobre as linhas de ônibus que circulam proximamente aos parques, facilitando o acesso aos munícipes. Os leitores encontrarão, além das já tradicionais informações sobre fauna, flora e infraestrutura peculiares a cada área, textos informativos sobre fauna, flora e educação ambiental, além de um espaço especificamente voltado aos parques lineares e aos parques naturais.

O livro, de 193 páginas, é ricamente ilustrado com fotos e mapas. A publicação foi produzida e editada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente com apoio da SPTuris, SPTrans e Secretaria de Coordenação das Subprefeituras.

Além de contribuir para o paulistano conhecer mais os parques da cidade, o guia é um registro da expansão destas áreas verdes nos últimos anos. Desde 2005 já foram implantados 32 novos parques. Contabilizando aos 34 anteriormente existentes, a cidade possui 66 parques municipais, e chegará a 100 até 2012, saindo de 15 milhões de m² de áreas protegidas municipais em 2005 para 24 milhões de m² em 2009. Em 2012, serão 50 milhões de m².

Serviço:

"Lançamento do Guia dos Parques vol. 2"

Data: 27 de fevereiro

Horário: 10h

Local: Av. Angélica, s/n (altura do n°1500) - Higienópolis - Parque Buenos Aires