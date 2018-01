Secas no leste da África se repetem e podem ficar ainda piores

O leste da África já está vivendo no limite e uma nova pesquisa que indica que secas ainda piores do que aquelas que devastaram a região no final do século XX são possíveis.

Cerca de 100 mil pessoas morreram em uma seca de várias décadas no Sahel que começou em 1960, e uma visão detalhada de sedimentos em lagos em Gana indicaram que tais períodos de seca ocorreram periodicamente, pontuados por ocasionais secas centenárias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E a mudança climática poderia resultar em secas ainda mais desastrosas, de acordo com os pesquisadores norte-americanos que relatam suas descobertas na edição desta sexta-feira, 17, da revista Science.

"Claramente, muito do leste da África já está no limite de sustentabilidade, e a situação pode se tornar muito mais crítica no futuro com o aumento do aquecimento global", disse o pesquisador líder Jonathan Overpeck da Universidade do Arizona.

Os pesquisadores olharam sedimentos do lago Bosumtwi por cerca de três mil anos.