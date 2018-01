Seca no sudoeste da China já afeta mais de 50 milhões pessoas

Trabalhadores cavam poço na província de Guizhou em busca de água para beber

PEQUIM - A seca no sudoeste da China já afeta mais de 50 milhões de pessoas, e a previsão é de que continue, disse a imprensa estatal na sexta-feira, 19.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estiagem começou no segundo semestre de 2009, refletindo uma combinação de falta de chuvas e temperaturas excepcionais, disse a agência Xinhua, citando as conclusões de uma reunião do governo central para discutir a situação.

A seca afeta as províncias e regiões de Guangxi, Sichuan, Guizhou e Yunnan, e também o município autônomo de Chongqing. Essas regiões são conhecidas por seus canaviais e seringais.

Algumas áreas têm recebido 90% menos chuva do que o normal nesta época, e a seca já provocou prejuízos de US$ 2,78 bilhões, segundo a reportagem. Mais de 16 milhões de pessoas têm dificuldades no acesso a água potável, acrescenta o texto.

Esta é a pior seca em Yunnan em seis décadas, e afeta 85% das terras agrícolas da província.