Schwarzenegger abandona apoio a prospecção de petróleo no mar

Associated Press

O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, retirou seu apoio á expansão da prospecção de petróleo na costa do Estado, citando como motivo o desastre em andamento no Golfo do México.

Veja também:

Falando em entrevista coletiva, Schwarzenegger disse que as imagens do derramamento de óleo no golfo mudaram sua ideia a respeito da segurança das plataformas marítimas.

O governador havia proposto expandir a exploração de petróleo ao largo da costa de Santa Bárbara, para ajudar a cobrir o déficit orçamentário do Estado, de US$ 20 bilhões.