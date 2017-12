Satélites comprovam que Amazonas é o maior rio do mundo

Uma medição com imagens de satélite confirmou que o Amazonas é o rio mais extenso do mundo e que tem 140 quilômetros a mais que o Nilo, anunciou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O estudo foi feito a partir de imagens dos satélites sino-brasileiros CBERS e do satélite americano Lansat. Segundo a medição, o Amazonas não é apenas o rio mais caudaloso do mundo, mas também o mais extenso, com 6.992,06 quilômetros de extensão, acima dos 6.852,15 quilômetros do Nilo. As medições foram feitas a partir dos dados coletados por uma expedição realizada no ano passado por cientistas brasileiros e peruanos, para identificar a verdadeira cabeceira do rio Amazonas. Os integrantes da 1ª Expedição Científica ao Nascimento do rio Amazonas, entre os quais cientistas do Instituto Geográfico Nacional (IGN) do Peru e do Inpe, viajaram, em maio do ano passado, ao nevado Mismi e a Carhuasanta e Apacheta, na Cordilheira dos Andes, em busca da nascente do Amazonas. Após colocar marcos geodésicos nas quebradas que se presumiam que eram as nascentes do Amazonas e medir o caudal de cada uma, os expedicionários concluíram que a cabeceira do rio estava a mais de cinco mil metros acima do nível do mar e que a extensão do rio era maior que a do Nilo. As medições apresentadas hoje pelo Inpe somaram, ao Amazonas, 230 quilômetros.