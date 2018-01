Sarney diz que código terá prioridade no Senado

O projeto de reforma do Código Florestal terá prioridade quando chegar ao Senado, disse hoje o presidente da Casa, José Sarney. Nesta quinta-feira, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, vai debater a reforma do código com senadores.

Sarney avalia que a proposta que for aprovada pela Câmara dos Deputados já será objeto de consenso entre governo e o relator, Aldo Rebelo (PCdoB-CE), sobre pontos polêmicos, como a recomposição da reserva legal e da proteção da vegetação à margem dos rios. "Está havendo um esforço muito grande para que haja consenso na Câmara. A demora é justamente pela busca desse consenso. Tenho notícia de que isso está muito próximo."

Para antecipar a discussão, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle promove um ciclo de debates sobre o tema. São os parlamentares da comissão que vão ouvir a ministra sobre o novo código.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com informações da Agência Senado