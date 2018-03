Sarkozy propõe manter Protocolo de Kyoto

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, propôs nesta quinta-feira a manutenção do Protocolo de Kyoto, contrário à posição defendida até então pela União Europeia, durante discurso na plenária da COP-15, em Copenhague. "Então as pessoas querem manter Kyoto, 'ok', vamos manter Kyoto. Mas deixem-nos entrar em acordo quanto a um emquadramento político global ", disse ele aos delegados.

A União Europeia quer que a Conferência do Clima da ONU aprove um novo tratado para substituir o Protocolo de Kyoto, porque o documento vigente hoje não exige nada de nações em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento pedem a manutenção de Kyoto, e este é um dos maiores obstáculos para o bom andamento das negociações em Copenhague. "O tempo está contra nós, vamos mudar de postura", disse Sarkozy. "Uma falha em Copenhague seria uma catástrofe para todos e cada um de nós."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Nós precisamos de mudar de trajetória ou caminharemos para o desastre", disse, propondo uma reunião na quinta-feira à noite entre os "principais líderes" para finalmente começar a negociação sobre o texto de um compromisso sério. "Se continuarmos, estamos indo em direção ao fracasso."

Sarkozy chamou ministros e líderes a adotar um tratado completo sobre mudanças climáticas até junho de 2010. "Vamos dar a nós mesmos seis meses após a Conferência de Copenhague para transformar os compromissos políticos em um texto legal."