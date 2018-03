Sarkozy, Brown, Merkel e Obama debatem sobre Copenhague

O presidente da França, Nicolas Sarkozy; o dos Estados Unidos, Barack Obama; o premiê britânico, Gordon Brown; e a chanceler alemã, Angela Merkel, mantiveram nesta terça-feira, 15, uma videoconferência para fazer um balanço sobre a Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15), realizada em Copenhague.

A entrevista, anunciada pela Presidência francesa, durou 50 minutos e foi totalmente dedicada ao tema. "Os quatro dirigentes acordaram seguir em contato estreito até que se reúnam com os outros chefes de Estado e de Governo em Copenhague", afirmou o Eliseu, em comunicado.

Por outro lado, Sarkozy assegurou nesta terça-feira que existe um acordo entre União Europeia (UE) e África em torno de uma proposta comum que inclui objetivos concretos de redução de emissões de gases de efeito estufa.

O presidente francês fez o anúncio no término de um encontro no Eliseu com o primeiro-ministro etíope, Meles Zenawi, que atua como porta-voz de 51 países africanos nos debates sobre as mudanças climáticas.

O acordo aborda o compromisso de ambas as partes de evitar que o aumento da temperatura supere os dois graus centígrados, segundo o presidente francês, que considera "crucial" uma aliança com a África neste âmbito.

Sarkozy assegurou que também há um acordo sobre a ajuda europeia aos países emergentes para enfrentar a redução das emissões de gases estufa, que o presidente francês cifrou em 10 bilhões de euros anuais até 2012.

Esse número, estipulado por Sarkozy e Brown durante a cúpula da Commonwealth, realizada em Trinidad e Tobago em 27 de novembro, deve servir para "financiar ações de adaptação e atenuação" da nova situação, além de fornecer ajudas ao desmatamento. Sarkozy assegurou que os EUA também devem contribuir nessa ajuda. "O presidente Obama falou de seus laços com a África. É o momento de mostrá-los", disse o presidente francês.

A COP15 discute a partir desta terça-feira uma nova minuta de conclusões que inclui o estado das negociações. Embora não se trate de um texto final, fontes da UE disseram à Agência Efe que cobre todos os temas debatidos no fórum, como a redução das emissões de gases estufa e o financiamento para combater a mudança climática nos países pobres.