São Paulo vai distribuir 2 mil minhocários para compostagem do lixo

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo lançou nesta segunda-feira, 16, um projeto para a distribuição de 2 mil composteiras domésticas. Os equipamentos, também conhecidos como minhocários, permitem a transformação de resíduos orgânicos em adubo. O material será oferecido de graça para quem quiser participar.

Trata-se da primeira iniciativa da administração municipal no sentido de reduzir o desperdício de resíduos orgânicos que acabam sendo destinados para aterros sanitários. Esse material é composto por restos alimentares como cascas de frutas, legumes e ovos, borra de café e saquinhos usados de chá.

O equipamento é dividido em três caixas de plástico. Na superior, é colocada a matéria orgânica, sempre coberta com folhas secas ou serragem, para evitar o mau cheiro e a atração de insetos voadores. Na do meio, ficam as minhocas, em meio a terra, onde se formará o húmus. As minhocas ajudam a acelerar o processo de decomposição do material. No último segmento, acumula-se o líquido resultante do processo, que leva cerca de um mês a cada acréscimo de material orgânico. Esse líquido também é rico em nutrientes e serve como fertilizante para as plantas.

De acordo com a Prefeitura, não foram gastos recursos extras para a confecção das composteiras. Elas foram feitas a partir do 0,5% de recursos pagos pela administração municipal para as empresas que fazem a coleta de lixo na cidade. Por contrato, elas devem investir esse valor em campanhas educativas ou relacionadas à preservação ambiental.

Quem quiser se cadastrar para receber uma composteira, deve preencher um formulário no site www.compostasaopaulo.eco.br. A página traz outras informações sobre o manejo do material, além de abrigar uma comunidade de participantes do programa. A composteira pode ser acondicionada em cozinhas, quintais ou áreas de serviço de apartamentos, pois não emitem cheiro.