Santa Fé do Sul é reeleita a cidade mais verde de São Paulo

Santa Fé do Sul, localizada no noroeste do Estado, foi reeleita nesta terça-feira, 1, a cidade com as melhores condições ambientais de São Paulo, acumulando 94,4 pontos dos 100 possíveis na avaliação da Secretaria do Meio Ambiente.

O anúncio foi feito pelo governador José Serra, que divulgou o ranking ambiental das cidades paulistas, resultado do projeto estadual Município Verde e Azul . Novo Horizonte, Guaraçaí, Aspásia e Taquarituba completam, na ordem, a lista das cinco cidades melhores colocadas no ranking "verde". A capital paulista, que somou 75,40 pontos, ficou na 196ª colocação, e a cidade de Itararé, com apenas 3,22 pontos, foi a 563ª, e última, colocada.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os municípios tiveram o seu desempenho avaliado em dez diretivas que regem o projeto: Esgoto Tratado, Lixo Mínimo, Recuperação da Mata Ciliar, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Habitação Sustentável, Uso da Água, Poluição do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho de Meio Ambiente.

"A questão ambiental vem avançando muito aceleradamente graças ao trabalho que fizemos desde o início do Governo, com a criação do programa Município Verde, que depois virou Município Verde Azul", disse o governador José Serra.

A nota média das cidades passou de 51,5 em 2008 para 62,6 em 2009. Além disso, o número de órgãos ambientais nos municípios saltou de 182 em 2007 para 455 em 2009. No mesmo período, os Conselhos Municipais do Meio Ambiente passaram de 236 para 490.

"Nós vemos que essa ideia agora está dando frutos. A gente nota uma competição importante entre os municípios, um vê o que o outro está fazendo e é uma competição saudável, positiva. É uma competição que faz bem às pessoas, ao nosso Estado e ao nosso País", continuou Serra.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, neste ano, com a adesão de todas as cidades do Estado ao projeto Município Verde e Azul, o número de certificados foi bem maior, em relação aos 44 municípios que receberam o selo verde em 2008. Serão 156 cidades certificadas.