SAIBA MAIS-Que líderes não foram a Copenhague?

Alguns líderes mundiais enviaram seus ministros de Relações Exteriores, de Meio Ambiente ou de Petróleo em seu lugar.

Aqui vai uma lista das omissões visíveis:

MAIORES PRODUTORES DE PETRÓLEO

Os combustíveis fósseis estão entre os maiores responsáveis pelo aquecimento global, segundo cientistas. Essas nove nações correspondem a 44 por cento das reservas de petróleo do mundo:

* Angola

* Azerbaijão

* Iraque

* Cazaquistão

* Líbia

* Omã

* Catar (o maior emissor do mundo per capita)

* Arábia Saudita (o maior exportador de petróleo do mundo)

* Emirados Árabes Unidos

NAÇÕES INSULARES

O derretimento dos icebergs provoca o aumento dos níveis do mar, e Estados insulares serão os maiores atingidos. Embora a maior parte desses Estados esteja representada pela Aliança de Pequenos Estados Insulares (AOSIS, na sigla em inglês), aqui estão alguns dos líderes que não foram a Copenhague:

* Antígua & Barbuda

* Barbados

* Cabo Verde

* Cuba

* Fiji

* Jamaica

* Ilhas Salomão

* Tonga

AMÉRICA LATINA

A contribuição da América Latina para as emissões globais cresceu nos últimos anos devido ao aumento do desmatamento. Segundo o Banco Mundial, a América Latina abriga as maiores florestas tropicais absorventes de carbono do mundo.

* Argentina

* Chile

* Costa Rica (prometeu ser neutra em carbono até 2021)

* Equador

* El Salvador

* Honduras

* Nicarágua

* Paraguai

* Peru

* Uruguai

OUTRAS AUSÊNCIAS NOTÁVEIS

* Suíça - O país montanhoso é um dos mais ricos do mundo per capita, mas o derretimento das geleiras ameaça sua indústria do turismo e aumenta o risco de deslizamentos de terra. Enviou o ministro dos Transportes e de Energia, Mortitz Leuenberger, a Copenhague.

* Ucrânia - Um dos 20 maiores poluidores do mundo, a Ucrânia tem bilhões de direitos de emissões do Protocolo de Kyoto que poderiam perder o valor nas conversas. Mandou seu vice-premiê.

* Itália - Um ataque no domingo deixou o premiê Silvio Berlusconi com um nariz e dentes quebrados. Seu ministro do Meio Ambiente está na conferência em seu lugar.

(Reportagem de Michael Szabo)