Romaria submarina à Virgem Maria na Tailândia

O banco de corais do Parque da Barreira de Corais Dupla de Bien Unido, também conhecido como Banco de Danajon, foi palco de uma romaria submarina. Cerca de 40 mergulhadores visitaram as imagens da Virgem Maria e do Menino Jesus, instaladas em altares a 25 metros de profundidade há dois anos.

A ideia surgiu depois de várias tentativas frustradas de impedir as atividades de pescadores que usam dinamite. Então, ativistas se juntaram às autoridades e apelaram para a fé.

Os corais do Banco de Danajon são um dos seis exemplos do tipo conhecidos em todo o planeta.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.