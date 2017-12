Robô vai explorar vulcões a 6 km de profundidade no mar

Cientistas vão explorar os vulcões submarinos mais profundos do mundo, que ficam a seis quilômetros de profundidade no Caribe. A exploração será feita com o robô submarino Autosub6000 desenvolvido por cientistas da Grã-Bretanha. A equipe quer analisar e catalogar as formas de vida e as descobertas geológicas feitas pela sonda. O líder da missão, o professor Jon Copley do Centro Nacional de Oceanografia de Southampton, disse que os cientistas vão explorar uma depressão que se formou quando a placa tectônica caribenha se separou da americana. A área é conhecida como Depressão Cayman e fica entre a Jamaica e as Ilhas Cayman. "É a maior depressão vulcânica do mundo e totalmente inexplorada", disse Copley à BBC. Além do Autosub6000, os pesquisadores também vão utilizar o Isis, outro veículo submarino operado remotamente. Espécies inéditas O Autobus6000 será usado primeiro para achar as aberturas de vulcões no solo do oceano. Em seguida, o Isis vai analisar amostras de fluidos e sedimentos em torno dos vulcões, além de coletar amostras de formas de vida. "Nós temos esperança de achar vários tipos diferentes de aberturas ao longo da depressão", disse Copley. "Algumas das aberturas serão bastante semelhantes em profundidade às aberturas que nós já conhecemos, e, porque as condições serão parecidas, nós esperamos achar animais bem semelhantes." Os pesquisadores vão comparar os animais em torno das aberturas com os achados no Atlântico e Pacífico, na esperança de entender melhor os processos que afetam as criaturas marinhas em altas profundidades. "O oceano profundo é o maior ecossistema do nosso planeta. Se nós vamos usar seus recursos de forma responsável, nós precisamos entender o que determina os seus padrões de vida", disse o cientista. Os cientistas esperam que, a profundidades superiores a três mil quilômetros, um em cada dois animais serão espécies desconhecidas atualmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.