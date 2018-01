Rios do Rio não são limpos desde fevereiro

Os 252 rios que nascem e morrem na cidade do Rio de Janeiro estão sem manutenção desde fevereiro. Os contratos com as empresas responsáveis pelo serviço terminaram e não foram refeitos, o que deixou os rios vulneráveis à poluição e ao acúmulo de lixo. A denúncia é resultado da CPI técnica que a Câmara Municipal finaliza em duas semanas.

“Precisamos de contratos emergenciais enquanto não são feitas novas licitações, pois as chuvas começam em fevereiro, então tudo piora”, resume o vereador Paulo Messina (PV), relator da CPI.

Ele está preparando uma emenda orçamentária no valor de R$ 70 milhões para tentar colocar a manutenção dos rios no orçamento de 2011.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Os rios nascem nos morros, que estão ocupados e sem cobertura vegetal. Quando eles descem, carregam terra, pedra e lixo, gerando assoreamento”, diz Messina. Depois de finalizado, o relatório da CPI será entregue ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB).