Imagens da seca nos rios Negro e Solimões

No dia 7 de setembro, com 36 centímetros negativos, o rio tinha batido o recorde de 2005, até então a maior estiagem aferida pelo Serviço Geológico do Brasil.

Quase a metade dos 62 municípios do Amazonas está em situação de emergência. A Defesa Civil estima que 44 mil famílias tenham sido atingidas.