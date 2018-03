Rio pode sediar Organização Mundial do Meio Ambiente

A proposta do presidente francês, Nicolas Sarkozy, de criar a Organização Mundial do Meio Ambiente recebeu o apoio do governo brasileiro, que ofereceu a cidade do Rio de Janeiro para abrigar a sede do órgão.

O chanceler Celso Amorim disse neste sábado, em entrevista ao jornal O Globo, que a organização deve ter como missão a defesa do "desenvolvimento sustentável" e deve fazer parte das Nações Unidas.

Em 1992, o Río de Janeiro sediou a cúpula mundo da ONU para o clima (a Eco 92) e em 2012 abrigará a conferência Rio+20, que discutirá temas ligados ao meio ambiente e à sustentabilidade.

A ideia para que fosse criada a Organização Mundial do Meio Ambiente surgiu em novembro, durante um encontro, ocorrido em Paris, entre Sarkozy e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.