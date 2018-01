Rio adota helicóptero para combater crimes ambientais

Um helicóptero comprado pelo Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (Inea) será usado para detectar crimes ambientais e combater incêndios no estado. Chamado de helicóptero verde, o equipamento custou R$ 5 milhões e será operado pelo Inea em parceria com a Polícia Militar.

A aeronave já foi usada nesta quarta-feira, 24, pelo Inea para avaliar um incêndio que atingiu 1,4 mil metros quadrados do Parque Estadual dos Três Picos, no interior do estado, e para sobrevoar a Área de Proteção Ambiental (APA) Macaé de Cima, onde houve uma queimada.

O helicóptero tem autonomia para voar 3 horas e 20 minutos e capacidade para levar dois pilotos e quatro passageiros. A aeronave possui ainda uma bolsa de lona de 900 litros para captação de água e combate a incêndios florestais em áreas de difícil acesso.