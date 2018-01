Rio+20 deve criar instrumento para mudar padrão de consumo, afirma Brasil

Felipe Werneck, do Rio,

O Brasil vai defender na última rodada de negociações antes da Rio+20, em Nova York, no fim do mês, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos resultados esperados da conferência da ONU, sejam usados como instrumento para mudar os padrões de produção e de consumo no mundo.

Por enquanto, não há consenso em relação a essa definição. Os objetivos são um conjunto de metas a serem adotadas por todos os países. A intenção do Brasil é emplacar de maneira mais clara o combate aos padrões insustentáveis, batendo mais forte nesse ponto com objetivos específicos. Na reta final, pretende equilibrar interesses para tentar chegar a um documento mais enxuto e com um ingrediente em falta até agora: o que negociadores chamam de “dose maior de ambição”.

A um mês da Rio+20, a negociação segue indefinida. Na semana passada, quando indagada sobre um possível resultado concreto da conferência, a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse que seria “excepcional” se houvesse uma “obrigação para todos”, referindo-se à produção e ao consumo sustentáveis.

Dois dias depois, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, secretário executivo da Comissão Nacional para a Rio+20, falou sobre o mesmo tema. Para ele, a mudança desses padrões deveria ser liderada pelos países ricos.

“São aqueles que têm claramente padrões insustentáveis. Não é possível achar razoável ou exigir que a nova classe média na Índia ande de bicicleta para salvar o planeta se a classe média num país desenvolvido tem dois carrões dentro da garagem”, comentou Figueiredo.

De acordo com o embaixador, um dos principais objetivos da conferência é buscar convergência em relação a esse tema, para que haja “contração daqueles que estão abusando e aperfeiçoamento daqueles que não têm nada, de modo que se busque um padrão que o planeta aguente”.

Debates. Nas negociações na ONU, o Brasil procura, de maneira geral, fortalecer o G77+China, grupo que reúne hoje mais de 130 países em desenvolvimento. Na Rio+20, o País também defende novos indicadores da economia que “reflitam de maneira mais correta as dimensões ambiental e social”. Como definir isso, porém, ainda não se sabe. F