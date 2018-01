Reunião tenta desbloquear negociações sobre clima

As nações industrializadas defendem o corte em 2020 entre 11% e 15% das emissões em relação aos níveis de 1990, insuficiente para evitar os desastres naturais provocados pelo aquecimento global, segundo os especialistas.As Nações Unidas, que propõem um corte de entre 20% e 40%, advertiu que as negociações estão acontecendo a um ritmo excessivamente lento. Os países em desenvolvimento exigem dinheiro e tecnologia para reduzir os gases do efeito estufa e responsabilizam os países ricos pela maior parte da poluição atmosférica.