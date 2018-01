Reunião no Planalto sobre Código Florestal termina sem acordo

Brasília - Mais uma tentativa de acordo para a votação do Código Florestal não obteve sucesso. Ela ocorreu nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto, durante o almoço. O relator da matéria, Aldo Rebelo (PCdoB-SP) se reuniu com o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, o líder do governo na Câmara, Cândido Vacarezza (PT-SP), e com o ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio.

Aldo e Vacarezza deixaram o Planalto sem falar com a imprensa. A única informação foi de que as negociações continuavam e que o relator e governo não conseguiram chegar a um acordo sobre o texto.

Desde o início da semana, o Planalto se mobilizou mais intensivamente para a votação. Palocci e Luiz Sérgio se dedicaram a reuniões com o relator da matéria e com o líder do governo na Câmara.

A pressa em votar o Código Florestal é do governo. Mais cedo, Luiz Sérgio chegou a se reunir com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e com líderes partidários para tentar construir um acordo para a votação. Ao sair da reunião, Luiz Sérgio disse que o governo trabalhava com a hipótese de "construir um relatório consensual".