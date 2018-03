Reunião da ONU decide tentar pacto do clima até fim de 2010

"Recebi uma nota que entendo ser o texto pactuado pelo grupo encarregado, que analisou... o resultado do trabalho do grupo formado com essa finalidade sobre ação cooperativa com base na convenção (sobre mudanças climáticas)", disse o presidente das negociações da ONU.

Esse comunicado é uma indicação sobre o trabalho dos negociadores de chegar a um acordo sobre um novo pacto climático que suceda ao Protocolo de Kyoto, envolvendo mais países e comprometendo nações industrializadas com reduções maiores de emissões de carbono. Haverá um novo encontro de nações com base na convenção sobre mudanças climáticas no México, em novembro de 2010.