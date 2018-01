Reunião anual da SBPC será sobre o bioma Cerrado

Dados oficiais apontam que o Cerrado perdeu cerca de metade da vegetação nativa até agora. O tema dos debates durante a reunião será “Cerrado: água, alimento e energia”. O evento terá conferências, simpósios e mesas redondas. No ano passado, o foco da reunião da SBPC foi “Ciências do Mar: herança para o futuro”. O encontro ocorreu em Natal (RN). Com a redução do desmatamento da Amazônia nos últimos anos, os olhos tanto do governo quanto das ONGs se voltaram para o Cerrado. Para conseguir cumprir sua meta de cortar as emissões de gases-estufa, o País precisará diminuir o desmate neste bioma em 40%.

Troca. O presidente da SBPC, Marco Antonio Raupp, foi nomeado para a presidência da Agência Espacial Brasileira (AEB). Por isso, ele afirmou ontem que se licenciará da função e que quem assumirá o posto é Helena Nader, atual vice-presidente da SBPC. Ela é bióloga e professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).