Respiração boca-a-boca salva filhote de anta em zoo

Funcionários do zoológico de Denver, nos Estados Unidos, salvaram a vida de um filhote de anta malaia com uma respiração boca-a-boca. O filhote recém-nascido estava imóvel após o nascimento. A fêmea Rinny não havia conseguido romper a bolsa amniótica após dar à luz.

Os funcionários então entraram em ação para retirar o filhote e reanimá-lo. Poucos minutos depois de iniciada a respiração boca-a-boca, o animal começou a respirar sozinho e levantou.

As cenas foram capturadas pelas câmeras de circuito interno do zoológico. As antas malaias, nativas da Ásia, são consideradas ameaçadas de extinção, com menos de 2 mil animais em estado selvagem.

