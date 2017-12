Reserva de pandas é fechada para visitação por medo de gripe

Uma das quatro principais reservas de ursos panda da China fechou suas portas aos turistas e reduziu sua equipe de funcionários por medo de que os animais se contagiem com o vírus da gripe A, informou nesta terça-feira, 24, a agência oficial "Xinhua".

As fortes nevascas na região na semana passada e o aumento de casos da gripe em humanos na província de Shaanxi (onde a primeira morte pela doença foi registrada no dia 20) motivaram a decisão.

"Não está claro ainda se os pandas podem contrair o vírus, mas devemos tomar medidas de precaução", destacou Jin Xuelin, um dos responsáveis pelo Centro de Animais Selvagens de Shaanxi, no centro da China, após o anúncio do fechamento do local aos visitantes.

No centro, onde vivem 21 ursos panda, três deles nascidos este ano, somente poderão ter contato com os animais cinco tratadores e dois veterinários, que serão equipados com máscaras e luvas esterilizadas como medida de prevenção contra contágios.

Os funcionários terão sua temperatura medidas duas vezes por dia e aqueles que apresentarem sintomas da gripe não poderão entrar na área dos animais, acrescentou a "Xinhua".

Jin afirmou que o centro espera reabrir suas portas na primavera (no hemisfério norte), quando o clima e as condições sanitárias permitirem, e convidou os interessados a visitarem o site do centro (qlpanda.org), onde são mostradas fotografias e vídeos dos pandas.

O urso panda é um dos animais que correm maior risco de extinção no mundo, devido à perda de seu habitat e à endogamia, que reduz sua capacidade de reprodução. Atualmente há 1.600 pandas em liberdade, dos quais 300 pertencem à subespécie Qinling, incluindo os da reserva de Shaanxie.