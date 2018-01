Réptil se torna pai aos 111 anos na Nova Zelândia

Henry, um exemplar de tuatara, o pequeno réptil exclusivo da Nova Zelândia e considerado um "fóssil vivo", conseguiu nesta segunda-feira, 26, ser pai aos 111 anos, após haver superado um tratamento contra o câncer, informaram os cuidadores. Um total de onze crias nasceram, confirmou à agência local NZPA a diretora do zoológico da cidade neozelandesa de Southland, onde o lagarto reside desde 1970. Mildred, a parceira do tuatara que tem entre 60 e 70 anos, engravidou em março passado depois de Henry recuperar-se, com êxito, de um tratamento contra o câncer que o impedia de procriar. A operação para retirar o tumor dos genitais coincidiu com a nova presença, em sua jaula, da fêmea. Mildred pôs em julho uma dezena de ovos, que foram colocados em uma incubadora até que, nesta manhã, as crias começaram a romper os cascos. A tuatara, cujo nome científico é Sphenodon punctatus, é um réptil de 60 centímetros que lembra um dinossauro.