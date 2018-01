Renas ganham chifres fluorescentes para escapar de atropelamentos

Crédito: Anne Ollila/Divulgação/AP

HELSINQUE - Renas da Finlândia estão recebendo uma tintura fluorescente nos chifres na mais recente tentativa de parar algumas das milhares de mortes por atropelamento em estradas do país.

Anne Ollila, da Associação Finlandesa de Pastores de Renas, diz que os chifres de 20 renas foram pintados com vários corantes fluorescentes para ver como os animais reagem e se as tintas são resistentes ao clima do Ártico.

Se for bem sucedido, os animais com chifres reluzentes ficarão livres para estará livre para vaguear pela lapônia – uma vasta área deserta no norte da Finlândia, onde os pastores cuidam de cerca de 200.000 renas.

Ollila diz que outras estratégias, como refletores e fita reflexiva, não tiveram sucesso uma vez que as renas tendem a rasgá-los. E sinais de trânsito que avisam os motoristas sobre a presença das renas frequentemente são roubados por turistas como lembranças.