'Relógio do Apocalipse' mais próximo da meia-noite

O simbólico relógio do apocalipse teria sido adiantado em um minuto. Segundo informações, um grupo de cientistas colocou o chamado Relógio do Juízo Final a cinco minutos da meia-noite, o que nos aproxima de um possível apocalipse, como resposta ao crescente risco de desastre nuclear e ambiental. A última vez em que os ponteiros foram deslocados foi em janeiro de 2010, quando se atrasou um minuto e foi colocado a seis da meia-noite. Agora o relógio mostra o mesmo horário de 2007.

A imagem, feita em 2007, mostra a diretora executiva do Bulletin of the Atomic Scientist, Kennette Benedict, ao mudar o horário do Novo Relógio do Juízo Final durante uma conferência de imprensa na qual o horário foi adiantado em dois minutos, na Associação Americana de Fomento da Ciência, em Washington, nos Estados Unidos.