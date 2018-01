Relatório da WWF desaconselha consumo de camarão

Mais de 75% da população de peixes do mundo está ameaçada por causa da pesca predatória, segundo um estudo apresentado hoje em Hamburgo pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF, em inglês). Uma das espécies mais ameaçadas é a Sebastes marinus, pelo que o WWF recomenda aos consumidores não incluir o peixe em seu menu. A captura destes peixes tem também um efeito colateral especificamente ruim: a destruição de corais de água fria milenares. A organização ambientalista exige, por esse motivo, a proibição absoluta de toda pesca em águas profundas e pede aos consumidores a comprar só peixe com o selo ecológico Marine Stewardship Council (MSC). O WWF também desaconselha comprar camarões procedentes de criações do litoral tropical da América do Sul, pois para construir estes criadouros muitos mangues são destruídos. Além disso, para cada camarão destinado à criação, diz o relatório, 100 peixes morrem nas redes. Em Instrução Normativa publicada no Diário Oficial da União em abril, o Ministério do Meio Ambiente brasileiro suspendeu as concessões para instalação de novos empreendimentos ou atividades de carcinicultura - criação de camarões - nas unidades de conservação federais e zonas de amortecimento, exceto no caso de empreendimentos previstos em planos de manejo.