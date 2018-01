Relator negocia Código Florestal para votação ainda hoje

O relator do projeto de reforma do Código Florestal (PL 1876/99), deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), está neste momento reunido com integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, discutindo seu parecer, na sala da presidência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Há expectativa de que o relator apresente um novo texto para ser votado ainda hoje pelo Plenário. Também participam da reunião os líderes do DEM, ACM Neto (BA), e do PSDB, Duarte Nogueira (SP).