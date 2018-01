Reino Unido cria novo centro para observação da Terra a partir do espaço

O Reino Unido inaugurará um novo centro dedicado à observação da Terra a partir do espaço, que estará situado no International Space Innovation Center (ISIC), no sudeste da Inglaterra.

O centro será inaugurado em abril de 2011 em Harwell (Oxfordshire) e o objetivo é reunir todos os conhecimentos que possam ser obtidos em matéria de observação terrestre, além de fazer um acompanhamento dos satélites, segundo foi anunciado na feira aeronáutica de Farnborough.

Esse centro recolherá dados ambientais como os efeitos do desmatamento e analisará toda a informação procedente do espaço que possa ajudar os cientistas em tarefas ambientais.

Segundo o professor Alan O'Neill, diretor do centro nacional para a observação terrestre, citado pela BBC, "juntando o melhor de nossa ciência de base espacial com os pesquisadores do setor industrial aspiramos a desenvolver inúmeras aplicações".

No centro trabalharão até 40 cientistas, muitos dos quais com a missão de reunir e apresentar toda a informação enviada pelos satélites de observação ambiental.

Os dados estarão à disposição dos cientistas de todo o mundo e do público em geral.