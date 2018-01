Regime de urgência para Código Florestal será votado nesta terça-feira A malograda manobra da bancada ruralista para tentar votar o regime de urgência para a mudança do Código Florestal, tentada no início da semana passada, tem mais um capítulo antes do final do ano.O líder do Governona Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT/SP), anunciou que o pedido de urgência será colocado na pauta desta terça-feira (14).