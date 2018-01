Região do Butantã ganhará parque

A região do Butantã, na capital paulista, vai ganhar uma nova área verde. Será criado um parque no entorno das Avenidas General MacArthur e Corifeu de Azevedo Marques, no Distrito do Jaguaré, onde será implantado o Parque Ecológico de Campo-Cerrado Dr. Alfred Usteri.

A criação da reserva de 13.090 m² será destinada à preservação e recuperação de remanescentes do Cerrado.

O terreno abriga cerca de seis espécies típicas do bioma que correm risco de extinção na cidade: Araçá do Campo, Tarumã do Cerrado, Língua de Tucano, Barba de Bode, Murici do Cerrado e Orelha de Onça.