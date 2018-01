Região cortada pela rodovia Tamoios ganha 165 mil mudas nativas

SOROCABA - A concessionária da rodovia e a organização não-governamental Corredor Ecológico completam nesta terça-feira, 17, o plantio de 165 mil mudas de espécies nativas no entorno da Rodovia Tamoios, em Paraibuna, interior de São Paulo.

A ação encerra a primeira fase de recuperação ambiental de uma área equivalente a 140 campos de futebol que abrange também os municípios de São José dos Campos, Jambeiro, Natividade da Serra e Redenção da Serra. O plantio faz parte das medidas de compensação ambiental pelas obras de duplicação da estrada, principal acesso do planalto às praias do litoral norte do Estado.

A ação integra o Programa Nascentes, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, voltado para a recuperação de áreas degradadas. Desde que foi lançado, em 2015, o programa já realizou plantios em áreas de 84 municípios paulistas, com prioridade para a restauração de matas ciliares e proteção de nascentes.

São 4,4 mil hectares em processo de recuperação com o plantio de 8,2 milhões de mudas. O projeto que envolve a Tamoios terá ainda uma segunda fase, com o plantio de outras 255 mil árvores na área de influência da rodovia.