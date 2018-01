Reforma do Código Florestal privilegia latifundiários, diz deputado

SÃO PAULO - O deputado Sarney Filho (PV-MA) anunciou seu voto contra o parecer do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) sobre as alterações no Código Florestal.

Sarney Filho citou documento assinado por movimentos de agricultura familiar e por personalidades de importância nacional e internacional que condenam o parecer de Rebelo e afirmam que ele privilegia os latifundiáros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o documento, os integrantes da agricultura familiar nunca pediram a isenção de reserva legal porque acreditam que é possível produzir alimentos sem eliminar toda a vegetação.

Sarney Filho lembrou que a Constituição garante os direitos difusos e coletivos da sociedade, que necessita de água, terras saudáveis e serviços ambientais.

A comissão especial que analisa a reforma do Código Florestal está reunida no Plenário 2 da Câmara dos Deputados, em Brasília.