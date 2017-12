Referência mundial

A biodiversidade da caatinga é a maior entre as regiões de semi-árido no mundo. Trabalho de identificação de espécies já fala em mais de 1,5 mil casos só de plantas, como a aroeira, que tem um potencial de agir como antiinflamatório, ou o mandacaru, um dos símbolos da caatinga. A ararinha-azul era uma das espécies endêmicas de aves encontradas na região, mas ela está considerada extinta desde 2000. Biomanta ajuda a resgatar áreas degradadas Matas podem arder em fornos de siderúrgicas Projetos evitam o desperdício de água Bioma em pé rende US$ 20 bi 59% da vegetação sofreu transformação Semi-árido tem saída até contra a fome Unir sustentabilidade e preservação é desafio Área protegida beneficia a pesca Criação de reserva privada colabora com biodiversidade Incentivo para conservar Florestas de eucalipto substituem campos Muito além da Amazônia Galeria de fotos Os biomas brasileiros "Cumprimento das legislação pelos proprietáros rurais não é o suficiente para preservação" "É mais fácil lutar por um ecossistema com a ajuda da sociedade"