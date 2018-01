Redução de energia nuclear deve aumentar emissão de CO2 em 30% A redução pela metade da expansão da energia nuclear no planeta depois do desastre de Fukushima, no Japão, aumentará o crescimento global das emissões de dióxido de carbono em 30 por cento até 2035, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE) na quarta-feira.