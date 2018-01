Raros filhotes de leão branco encantam crianças em zoo no México

Dois filhotes de leão branco são os novos inquilinos do zoológico de Puebla, uma cidade no centro do México. Os animais nasceram em 20 de julho e tiveram que ser separados de sua mãe porque ela não amamentava.

Agora, os dois filhotes são alimentados com um preparado especial. Veja os dois novos representantes de uma espécie quase extinta neste vídeo.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.