Raro filhote de panda 'estreia' em zoo de San Diego

SAN DIEGO - O panda gigante Xiao Liwu, raro exemplar nascido em cativeiro nos EUA, apareceu pela primeira vez diante do público nesta quinta-feira no Zoológico de San Diego, mostrando-se arredio para a mídia, mas radiante para o público.

Durante uma hora antes da abertura, numa apresentação para meios de comunicação e voluntários do zoo, o filhote macho de 6 meses e 7,25 quilos, rolou na lama e no feno, ignorando os visitantes, e então subiu num fosso na beira do seu cercado e adormeceu de bruços.Quando acordou, o público já havia chegado, e ele esbanjou charme, subindo numa árvore e posando para fotos.

Os pandas gigantes são uma espécie ameaçada e especialistas estimam que haja menos de 1.600 deles na natureza, todos nas florestas montanhosas da China central.

Xiao Liwu (pronuncia-se "jai liú"), que significa "presentinho", nasceu em 29 de julho. É o sexto filho de Bai Yun, de 21 anos, um dos cinco com o parceiro Gao Gao, e o primeiro concebido em inseminação artificial.