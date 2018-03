Radioatividade de poços de água da Bahia será analisada

Instituto de Gestão das Águas e Clima (Ingá) da Bahia começa hoje a medir a radioatividade de 50 poços que ficam na área da mina de extração de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Caetité (BA).

A decisão foi tomada depois que testes detectaram radioatividade acima do permitido pelo Ministério da Saúde em seis poços e mananciais superficiais de três municípios vizinhos à mina. O consumo de água dessas fontes está suspenso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na bica do Chafariz Público do povoado de Maniaçu, em Caetité, foi encontrado o nível mais alto de radiação: 0,5 para alfa e 2,3 para beta. Os limites são 0,1 e 1, respectivamente. Em níveis elevados, as duas radiações provocam câncer.

A causa da alta radioatividade ainda não foi determinada, e o Ingá aguarda laudo. No mês passado, o Greenpeace foi avisado por moradores e ativistas de um vazamento na mina.