Quinze cidades entram em emergência por problemas climáticos

BRASÍLIA - O governo federal reconheceu nesta segunda-feira, 22, situação de emergência em 15 municípios da Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas localidades enfrentam dificuldades por causa de problemas climáticos. As portarias foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Estão na lista da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão do Ministério da Integração Nacional, os municípios de Candiba, Coribe e Mairi (BA), por estiagem; Catuti, Engenheiro Navarro, Jequitaí, Ladainha, Santa Fé de Minas e Ponto Chique (MG), por seca e estiagem; Jacaraú (PB), por estiagem; Campo Bonito e Marmeleiro (PR), por granizos; Herveiras (RS), por vendaval; Sério (RS) por granizos; e Ipira (SC), por chuvas intensas.

Conforme o Ministério da Integração Nacional, situação de emergência é uma situação anormal, decretada em razão de desastre que, embora não excedendo a capacidade inicial de resposta do município ou do Estado atingido, requer auxílio complementar do Estado ou da União para as ações de socorro e de recuperação.