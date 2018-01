Qualidade da areia melhora em praias do Rio

No total, seis praias foram consideradas "não recomendadas", devido à alta concentração de coliformes e da bactéria Escherichia coli, que indicam a presença de lixo e fezes na areia.

De acordo com o boletim, nove praias receberam a melhor classificação (ótima), com menos de 10 mil coliformes por 100 gramas de areia. No boletim anterior, publicado no dia 2 de fevereiro, apenas dois pontos obtiveram essa avaliação.

A SMAC creditou a melhora à fiscalização da prefeitura contra a presença de cães nas praias. Segundo a secretaria, o grande movimento em alguns trechos durante o verão não aumenta o risco de contaminação da areia.

"As praias do Rio têm sido muito utilizadas neste verão, até mesmo à noite, mas nós não consideramos isso um problema. O uso errado da praia é que faz mal", disse Vera Oliveira, gerente de monitoramento ambiental da SMAC.