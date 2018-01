Publicitária ensina a preparar atividades educativas e divertidas para crianças

Quando teve a segunda filha, a publicitária Patrícia Marinho parou para refletir mais sobre seu papel como mãe. A partir de algumas pesquisas, percebeu como a brincadeira é importante para o desenvolvimento das crianças. “Eu vivia reclamando da falta de tempo com as minhas filhas, por causa do trabalho, mas percebi que fazendo poucas atividades, mas significativas, o tempo com elas ganhava outra proporção”, diz. Patrícia também percebeu que brincar com as filhas, hoje com 11 e três anos, enriquecia o vínculo entre elas.

A partir dessa descoberta, a publicitária criou o blog Tempo Junto, em 2014, para ajudá-la a elaborar novas atividades. “O blog foi um jeito de inserir a brincadeira dentro da nossa rotina”, afirma.

A cobertura especial sobre sustentabilidade no Estado tem como eixo temático os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O tema dessa semana é “Educação de Qualidade”. Por isso a reportagem foi até a casa de Patrícia Marinho para ensinar como fazer atividades educativas, fáceis e divertidas para as crianças.

A publicitária mostrou como usar palitos e papelão para construir personagens para contar histórias, o que ajuda no desenvolvimento da linguagem; ensinou como fazer instrumentos musicais de lata e canudos; mostrou como fazer jogo numéricos com papelão e dominó e deu dicas de como usar bicarbonato de sódio e corante alimentício para fazer experimentos científicos.

Confira todas as atividades aqui.