Protocolo incentivará logística de recolhimento de eletrônicos A Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (SMA) firmou um protocolo com a Abrelpe, entidade que reúne as empresas de destinação de resíduos, para desenvolver programas de recolhimento de equipamentos eletroeletrônicos e medicamentos vencidos no Estado. A ideia é ir além das práticas existentes hoje, ainda pontuais, com o estabelecimento de um processo de devolução, gerenciamento e destinação adequada desses resíduos, que deve propor um projeto pioneiro para o País. O termo foi assinado ontem pelo secretário do Meio Ambiente, Bruno Covas, e pelo diretor executivo da Abrelpe, Carlos Silva Filho. / AFRA BALAZINA e ANDREA VIALLI