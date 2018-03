Protesto em Londres reúne 20 mil contra mudanças climáticas

Cerca de 20 mil pessoas participaram de uma manifestação contra as mudanças climáticas no centro de Londres, neste sábado, 5, para pressionar líderes mundiais a chegarem a um acordo para proteger o meio ambiente na cúpula da ONU em Copenhague.

O protesto foi organizado por uma coalizão de grupos de ambientalistas e instituições de caridade que lutam por ações para evitar que a temperatura global aumente mais que dois graus centígrados, o que é visto por cientistas como limite para graves mudanças climáticas.

Os manifestantes, muitos dos quais vestidos de azul e com rostos pintados, marcharam em direção ao Parlamento gritando palavras de ordem e usando apitos, e carregando cartazes como "Justiça Climática Agora" e "Mudança Climática: O Fim Está Próximo".

O protesto da "Stop Climate Chaos" (Parem o Caos Climático, em português) contou com a presença do secretário de Energia do país, Ed Miliband, que afirmou que a Grã-Bretanha irá pressionar por um pacto amplo na reunião em Copenhague, que começa na semana que vem.

"Queremos o acordo mais ambicioso possível nessas negociações sobre mudanças climáticas", disse Miliband à rede de tevê BBC durante a manifestação.

"Levaremos a Copenhague não só nosso comprometimento com a redução de emissões em até 34 por cento até 2020, mas também o compromisso de fazer mais ... Queremos fazer mais para pressionar outros países -- os Estados Unidos, China, Austrália, Japão, todos -- para que assinem um acordo ambicioso".