Proposta da UE para corte de 30% no CO2 ainda está de pé A proposta da União Europeia para aprofundar a meta de redução das emissões de dióxido de carbono até 2020 para 30 por cento se outros países se comprometerem a tomar medidas similares permanecerá valendo nas conversações climáticas da ONU na África do Sul neste mês, disse o principal negociador climático do bloco europeu.